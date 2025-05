Pedro Pauleta, ex attaccante e ambasciatore del Paris Saint-Germain, esprime il suo auspicio per la finale di Champions League contro l'Inter ai canali ufficiali del club transalpino: "La stagione del Paris Saint-Germain è assolutamente meravigliosa. E tutti sperano che si concluda nel migliore dei modi. Non vediamo l'ora di assistere a questa partita, il club merita di essere in finale, i tifosi, i giocatori, lo staff, tutto il club. Spero che il 31 maggio sia una serata storica per il PSG e per il calcio francese".

Cosa ricordi di questa stagione della squadra parigina?

"È il collettivo che mi colpisce di più. Parlo sempre del collettivo di una squadra, è ciò che conta di più per me. È un piacere vedere il Paris Saint-Germain giocare a calcio. C'è la qualità del gioco, ma è anche una squadra coesa, che gioca insieme, con uno stato d'animo impeccabile. Ed è il club la stella di questa squadra. Da tifoso del PSG, questo è qualcosa che mi tocca davvero".

Hai un messaggio per i sostenitori?

"So che saranno ancora lì, ancora presenti. Ma più che mai, fino a sabato, il Paris ha bisogno di loro per questa grande finale. So che saranno sempre lì, e continueremo tutti a spingere questa squadra, che merita tanto questa finale, e vinceremo questo trofeo tutti insieme.