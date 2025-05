Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter si incontreranno martedì 3 giugno per discutere del futuro del tecnico. Questa la data riportata oggi dal Corriere della Sera in cui, si legge sul quotidiano, le parti si metteranno attorno a un tavolo e decideranno il da farsi.

Qualora Inzaghi e l'Inter dovessero decidere di separarsi, ci sono tre nomi che la dirigenza valuterà: oltre a quelli di Fabregas e Allegri, già letti nei giorni scorsi, il quotidiano ne propone un terzo ed è quello di Vincenzo Italiano, in questi giorni a colloquio con il Bologna per discutere di una possibile permanenza in rossoblù.