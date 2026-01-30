Javier Zanetti ha commentato a caldo il sorteggio che ha abbinato l'Inter al Bodo/Glimt per il playoff di Champions League anche ai microfoni di Inter TV: "Le prime sensazioni? Affrontiamo una squadra che non è più una sorpresa, abbiamo visto che nell'ultima partita ha vinto su un campo difficile come quello dell'Atletico Madrid. Dovremo stare attenti e prepararla al meglio. Siamo contenti di poter affrontare queste due partite contro questa squadra", le parole del vice presidente nerazzurro.

Sarà una doppia sfida molto particolare.

"Sì, molto particolare. Giocheremo sul campo sintetico e farà molto freddo. Il sorteggio ha detto questo, ci dobbiamo preparare bene"

L'obiettivo dell'Inter.

"Dobbiamo sempre essere protagonisti in una competizione così importante come la Champions. Una società come la nostra vuole ambire a grandi traguardi. Dobbiamo passare da questo step".