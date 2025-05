Nessun dettaglio viene trascurato. A pochi giorni dalla finale di Champions, l'Inter bada a qualsiasi particolare per non lasciare nulla al caso e così Inzaghi ha deciso di allungare il ritiro per-gara. Tutti ad Appiano Gentile a dormire già da questa sera, come riferisce la Gazzetta dello Sport. L'allenamento verrà svolto nel pomeriggio, poi i giocatori resteranno alla Pinetina per la cena e per dormire. Domani mattina la partenza per Monaco, per cui l'idea è quella di evitare stress alla squadra e garantirle un riposo maggiore.

Intanto, le scelte per l'undici iniziale sembrano già fatte. Due anni fa si arrivò fino al fischio d'inizio col ballottaggio tra Dzeko e Lukaku, mentre stavolta tutto è chiarissimo. Stavolta - secondo la rosea - zero dubbi: anche Pavard è recuperato totalmente dalla distorsione alla caviglia patita lo scorso 27 aprile e sarà regolarmente in campo dall'inizio completando il reparto con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer.

Il resto sarà la “solita” Inter, ovvero quella della doppia impresa in semifinale con il Barcellona.