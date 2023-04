"Dumfries a intermittenza, ma con un saldo positivo. Inzaghi mette a bilancio il tasso di decisività dell'olandese, discontinuo eppure presente negli episodi-chiave di quest'anno". Lo sottolinea il Corriere dello Sport, in riferimento a episodi in cui l'olandese si è rivelato un fattore determinante per le sorti dei nerazzurri. Salvataggi, innanzitutto: con l'Udinese su Success, a Oporto su Marcano e poi a Lisbona in quella mischia selvaggia davanti a Onana nella ripresa. Inoltre, in Coppa Italia con la Juve, è stato decisivo con la torre che ha causato il tocco di mano di Bremer.