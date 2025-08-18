Nonostante l'affare Zalewski-Atalanta, SportMediaset parla di apparente "frenata" per Ademola Lookman. Il club nerazzurro al momento non pensa al rilancio per l'attaccante nigeriano della Dea e, sempre secondo l'emittente televisiva, ha altre due priorità sul mercato. 

La prima porta ad un centrocampista forte fisicamente (con le caratteristiche di Manu Koné, stoppato nei giorni scorsi dalla Roma) che gioca in Europa, mentre la seconda conduce ad un difensore centrale: uno dei nomi in cima alla lista degli obiettivi per la retroguardia è quello di Oumar Solet, ma il francese dell'Udinese non è l'unico ad essere monitorato. 

Sezione: Focus / Data: Lun 18 agosto 2025 alle 13:43
Autore: Stefano Bertocchi
vedi letture
Print