Direttamente dagli studi di DAZN, l'ex centravanti Luca Toni ha partecipato al dibattito post Fiorentina-Inter: "L'Inter ha fatto il suo campionato, a non essere all'altezza sono state Milan e Napoli. Chiaro, prima i nerazzurri erano a +8 e +10, pensavamo tutti che fosse finita. Adesso ci sta di andare a Firenze e pareggiare 1-1 con questa Fiorentina, ma se sosteniamo che stia facendo male l'Inter che nonostante tutto ha 6 punti di vantaggio, quelle che seguono hanno sbagliato molto di più".

Da centravanti a centravanti, Toni analizza poi la prestazione di Moise Kean in confronto con i colleghi avversari: "Gli attaccanti dell'Inter erano più facilitati trovandosi in due contro due, invece Kean ha fatto la guerra da solo alla difesa a tre dell'Inter. Se guardi cosa ha dato Kean ai viola e lo confronti con i due attaccanti dell'Inter noti la differenza.

L'ex attaccante poi analizza la decisione di non assegnare rigore all'Inter per il fallo di mano di Marin Pongracic: "Sono d'accordo, basta con questi rigori. Ma è necessario che non vengano più assegnati perché questi non sono rigori".