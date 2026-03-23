Aleksandar Kolarov ribadisce anche ai microfoni di Rai Radio 1 il concetto già espresso in tv e nella sala conferenze del Franchi dopo il mezzo passo falso dell'Inter contro la Fiorentina, capace di strappare un 1-1 alla capolista del campionato: "Mi sembra che quando si parla dell'Inter sia tutto dovuto. Se abbiamo sei punti di vantaggio sulla seconda, significa che abbiamo fatto qualcosa di buono", le parole del vice di Cristian Chivu. 

Sezione: Focus / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 13:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.