Prima dell'assemblea di Lega odierna, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, si è soffermato con i cronisti presenti rispondendo alle loro domande. Tra queste, ovviamente, quella relativa alle convocazioni in Nazionale di Palestra e Caprile: "Sono due ragazzi che stanno facendo molto bene e si sono meritati la convocazione - le parole di Giulini -. Caprile sarebbe stato convocato a prescindere dall'infortunio di Vicario, Palestra ha avuto ancor più continuità. Io lo conoscevo poco, do tutti i meriti al nostro diesse Angelozzi che ce l'ha portato. Purtroppo ce lo godremo solo fino alla fine della stagione (tornerà all'Atalanta, ndr). Auguro a entrambi di raggiungere il Mondiale, io ho quattro figli maschi che ancora non hanno visto l'Italia partecipare a un Mondiale. Faccio l'in bocca al lupo agli azzurri".

Palestra è pronto per una big?

"Noi l'abbiamo schierato molto spesso in una posizione molto avanzata, mi stai facendo una domanda complicata. Vorrei vederlo da terzino destro, le richieste possono essere diverse in un top club. Vorrei capire meglio le qualità del ragazzo nei tre ruoli che può ricoprire: quinto, quarto o addirittura da terzo d'attacco. Sono curioso di capire quale dei 3 ruoli farà all'Atalanta o nella squadra che eventualmente lo comprerà. Sarà interessante da seguire, è un ragazzo che farà parlare di sé per i prossimi 10-15 anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere i Barella e i Vicario, oggi Caprile. Anche Palestra ha la testa per giocare tante partite in Champions e in Nazionale".

Il mercato attorno a Caprile: sono vere le voci su Inter e Juve?

"Non lo so, è tutto prematuro. Sono arrivati degli osservatori italiani e stranieri, ma non ci sono trattative in corso".