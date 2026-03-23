Intervistato da MilanNews.it, Diego Coppola, difensore del Paris FC, ha spiegato di preferire un'altra esperienza in Premier League a un eventuale approdo in un top club di Serie A: "Parlo per me, non so cosa pensino gli altri giocatori - le parole dell'ex Brighton -. La Premier è di un altro livello. Milan, Juventus e Inter o Manchester City, Arsenal e Liverpool? Io scelgo le squadre inglesi come esperienza, so che non ti capita tutti gli anni di giocare in quel campionato. E' molto competitivo, è bellissimo giocare tutte le partite".