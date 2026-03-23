Anche nelle pagelle di Tuttosport ci sono diversi insufficienti per l'Inter. Si parte col 5,5 a Sommer, che respinge corto sull'1-1. Stesso voto per Bisseck, poco reattivo sul pareggio, mentre Akanji e Carlos Augusto si salvano (6) e con loro Acerbi.

Sufficienti in quattro su cinque a centrocampo. L'unico titolare che prende un 5 è Zielinski, che soffre contro Brescianini. Voto 5,5 per Frattesi e Sucic dalla panchina. Davanti 7 a Esposito, a cui bastano 39 secondi per segnare. Momento difficile per Thuram (5,5) e non impatta nemmeno Bonny (5). Pagella da 5 anche per Kolarov: l'Inter esce dalla partita dopo un quarto d'ora.