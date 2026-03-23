Gennaro Gattuso ha spiegato di non aver lasciato nulla al caso nei mesi precedenti alla partita più importante degli ultimi anni per la Nazionale italiana, chiamata tra giovedì e domenica a conquistare la qualificazione al Mondiale che manca dal 2014: "Mi sono allenato, non nego che in questi mesi ho lavorato per arrivare in queste condizioni qui - ha detto il selezionatore azzurro -. E' innegabile che la tensione ci sia, però dobbiamo essere bravi a trasmettere grande positività. L'obiettivo è giovedì, il passato è passato. Abbiamo una grande occasione, speriamo di raggiungerla. Noi su 300 gare disputate in Serie A ne abbiamo viste 259, 15 di Coppa Italia, tre di Supercoppa e tutte quelle viste all'estero. E' stato un lavoro faticoso, ma divertente. Siamo stati sempre presenti e grazie anche alla Federazione che ci ha permesso di visionare 380 gare dal vivo".

A proposito della partita con l'Irlanda del Nord di giovedì, Gattuso conferma che la scelta di giocare a Bergamo è stata sua: "Lo stadio l'ho scelto io, ero lì per la mia prima partita da CT e hanno creato un grande clima anche quando all'intervallo eravamo sullo 0-0. Speriamo di creare un catino e di non aver toppato".