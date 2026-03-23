Jan Urban, ct della Polonia, non usa giri di parole per quantificare il peso specifico della gara di giovedì contro l'Albania, valida per la semifinale dei playoff Mondiali: "La domanda è semplice, la risposta altrettanto: sì, questa è la partita più importante della mia carriera. Nelle qualificazioni, se inciampi, puoi recuperare. La situazione qui è completamente diversa: ti giochi tutto - ha spiegato -. Le mie maggiori speranze sono riposte nella squadra. Come ha detto Lewandowski, ci troviamo in una situazione in cui la stragrande maggioranza dei giocatori gioca tanto con il proprio club. Questo è incredibilmente importante. Stiamo funzionando bene come squadra e, se i giocatori giocano per i loro club, non dovrebbero esserci problemi dal punto di vista puramente atletico. Pensiamo solo a raggiungere il nostro obiettivo, che è qualificarci per i Campionati del Mondo. Non pensiamo ad altro".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:15 Il pensiero di Stramaccioni sintetizza il disastro arbitrale. Abisso è il simbolo della mancanza di coerenza
- 18:01 Settore giovanile, cinque vittorie e due sconfitte il bilancio del week-end: spicca la rimonta della Primavera sulla Lazio
- 17:48 Ronaldo racconta Simeone: "In allenamento mi dava calci durissimi. Già all'Inter voleva il meglio da tutti"
- 17:35 Pastore: "Palermo? La finale di Coppa Italia con l'Inter il mio ricordo più bello"
- 17:24 Zanetti: "Simeone era il giocatore ideale per quella Inter". E Zamorano ricorda l'aneddoto di Parigi '98
- 17:07 Toni: "Inter, ci sta un pari a Firenze. Ma se è a +6 vuol dire che le altre hanno sbagliato di più"
- 16:53 Condò: "Inter tra ansia e fantasmi. Lautaro serve come il pane"
- 16:38 Il 27 marzo a Roma incontro sul ruolo del tifoso e sulle problematiche attuali
- 16:24 Dalmat: "Thuram ha fatto belle cose all'Inter, ma giusto che vada via. Mi aspetto una rivoluzione di mercato. E su Chivu..."
- 16:10 Zielinski a caccia di un posto al Mondiale, il ct polacco Urban: "Con l'Albania gara più importante della mia carriera"
- 15:56 Il Giorno - Milan, sfuma il progetto stadio a San Donato: il Comune chiede il rimborso spese
- 15:42 L'agente di Caprile: "Viene monitorato da club di alto livello. Scudetto, l'Inter resta la più forte"
- 15:29 Inter U23-Trento slitta a mercoledì 8 aprile: i prossimi appuntamenti della seconda squadra nerazzurra
- 15:16 Nazionale, Gattuso: "Tensione innegabile, ma dobbiamo trasmettere positività. In questi mesi viste 380 gare dal vivo"
- 15:02 Coppola: "Inter, Milan o Juve? No, meglio la Premier: non capita tutti gli anni di giocare in quel campionato"
- 14:52 videoMarotta: "C'è difficoltà ma non è psicodramma. Ieri era rigore, niente vittimismo. Arbitri, auspico uniformità"
- 14:34 Trevisani: "Barella il migliore fino all'1-1, ma quella che giocata è? Thuram male da novembre"
- 14:30 Gattuso: "Da Bastoni grande disponibilità. Barella massacrato, se non gioca bene. Di Dimarco si diceva fosse il top nel ruolo poco fa"
- 14:20 Fiorentina, Vanoli: "Bravissimi a reagire dopo il gol preso. E nel secondo tempo..."
- 14:05 Il Podcast di FcIN - Fiorentina-Inter 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: niente drammi
- 13:53 A inizio aprile incontro dirigenza-Chivu: si parlerà di strategie sul mercato e programmazione
- 13:46 fcinAppiano, Chivu concede una pausa ai suoi: il programma della settimana
- 13:38 Stramaccioni: "Analisi corretta di Kolarov. Pongracic, non è rigore ma finora li hanno dati"
- 13:24 Kolarov ribadisce: "Inter a +6 sulla seconda, qualcosa di buono è stato fatto. Invece sembra tutto dovuto"
- 13:10 GdS - Inter: tre gare senza vincere, non accadeva da due anni
- 12:56 L'autoanalisi di Barella: in panchina mentre parla con sé stesso con lo sguardo perso
- 12:42 Inter, mezzo passo falso a Firenze: il commento di Sommer su Instagram dopo l'1-1 contro la Fiorentina
- 12:28 InterNazionali - Dodici nerazzurri lontano dalla Pinetina in questa sosta: tutti gli impegni in programma
- 12:14 Bergomi: "Vedo un'Inter fragile, tanti giocatori vanno piano. L'1-1 di Firenze è corretto"
- 12:09 videoCagliari, Giulini: "Palestra farà parlare di sé per i prossimi 10-15 anni. Come Barella..."
- 12:00 1, 2, 3: PONGRACIC dopo RICCI e SCALVINI. La SCARSA BRILLANTEZZA non giustifica questi ARBITRAGGI
- 11:44 Nazionale, Chiesa dà forfait: Gattuso chiama Cambiaghi al suo posto
- 11:33 videoMarotta arriva in Lega: "Mani di Pongracic? Parlo dopo..."
- 11:30 Bisseck: "Pari a Firenze, non ingigantiamo le cose. Siamo forti, dobbiamo dimostrarlo vincendo il campionato"
- 11:16 Angolo Tattico di Fiorentina-Inter - Fagioli prende alto Calhanoglu, Kean si defila: le chiavi tattiche
- 11:02 Viviano: "Sommer sbaglia sul gol, che differenza con Maignan. Maresca? Non può fare arbitro o Var di Milan e Inter"
- 10:48 Cordoba: "Le parole di Kolarov sono giuste. L'Inter deve sapere che il campionato è riaperto. Sul rigore..."
- 10:34 Pagliuca: "Portiere Inter? Vicario non è il migliore oggi in giro. Scudetto? Meno male che..."
- 10:20 Cesari sul braccio di Pongracic: "Maresca designazione strana. Per l'AIA decisione corretta, ma ho qualche dubbio perché..."
- 10:06 Adani: "Inter sotto in tutti gli aspetti. Mani di Pongracic? Nessuna differenza con Ricci, al Var non sanno come si corre"
- 09:52 Fiorentina-Inter, Bergonzi: "Mani di Pongracic? Nemmeno un replay, per me è punibile. E su Esposito..."
- 09:38 Di Canio duro: "Barella lì deve spazzarla, è gravissimo. L'Inter gestisce, Conte capisce i momenti"
- 09:24 TS - Inter a Londra anche per Andrey Santos: trattativa difficile. E si ripensa a Kessie
- 09:10 Pagelle TS - Thuram da 5,5, Zielinski fa peggio. Male i subentrati a centrocampo
- 08:56 Pagelle CdS - Esposito straripante: 7. Altri cinque strappano la sufficienza
- 08:42 Pagelle GdS - Doppio 4,5 per i due francesi. Bene Esposito e Bisseck. Barella croce e delizia
- 08:28 GdS - Thuram sotto la decenza: l'Inter valuta la cessione. Panchina? Con questo Bonny...
- 08:14 GdS - Inter bollita, la Fiorentina (a - 40) meritava di vincere. Non si spiega perché...
- 08:00 A Firenze è un'odissea: l'Inter si riscopre Penelope, fa e disfa continuamente un sudario sempre meno comodo
- 00:08 videoFiorentina-Inter 1-1, Tramontana: "Vi dico che è un punto di lusso. Solita cag**a di Barella"
- 00:00 Senza parole
- 23:56 Fiorentina, Ranieri in conferenza: "Rammarico? No, ci mettiamo l'elmetto e lottiamo. Inter squadra più forte del campionato"
- 23:50 Fiorentina, Ndour a DAZN: "De Gea è un grande portiere, con la parata su Esposito ci ha tenuti in vita"
- 23:48 Fiorentina, Fagioli a DAZN: "Siamo ancora in apnea, ma guardiamo il lato positivo. Sull'ultima parata di De Gea..."
- 23:46 Fiorentina, Vanoli in conferenza: "Per salvarci dobbiamo giocare a calcio. Parisi in marcatura su Acerbi? Non ne avevo altri..."
- 23:43 Bisseck a ITV: "Dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato, capiremo dove stiamo sbagliando"
- 23:43 Fiorentina, Ranieri a DAZN: "Esposito micidiale in area di rigore, me ne sono accorto oggi. Ma in Nazionale 'tifo' Kean"
- 23:37 Pio Esposito in conferenza: "Voglio rimarcare che siamo a +6 sulla seconda, è ancora tutto nelle nostre mani"
- 23:35 Kolarov in conferenza: "Non è il nostro miglior momento, ma siamo a +6: è tutto nelle nostre mani"
- 23:32 Pio Esposito a ITV: "La Fiorentina ha fatto una grande partita. Nazionale? Ci vado con tutta la voglia del mondo"
- 23:27 Pio Esposito a DAZN: "Bravo De Gea sull'occasione finale, speriamo che il gol arrivi giovedì"
- 23:25 Kolarov a ITV: "Ci mancano un po' di lucidità e freschezza fisica. Ma siamo a buon punto per l'obiettivo"
- 23:21 Kolarov a DAZN: "Quando si parla di Inter tutto sembra dovuto, un pareggio ci sta ma siamo ancora a +6"
- 23:10 Fiorentina, Vanoli: "Il gol dell'Inter ci ha destabilizzato, poi una grandissima partita. Ragazzi eccezionali"
- 23:01 Fiorentina-Inter, la moviola - Colombo si scatena con i gialli. Ok le decisioni sui gol annullati, due episodi dubbi
- 22:51 Fiorentina-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:49 Fiorentina-Inter 1-1, Triplice Fischio - Ancora un pareggio, ancora delusione. E il vantaggio si riduce
- 22:48 L'Inter si è inceppata: apre Esposito, poi la Fiorentina pressa e trova l'1-1 con Ndour. Pari amaro per i nerazzurri
- 22:42 Fiorentina-Inter, le pagelle - Sommer e Barella sono la sintesi dell'1-1. Bisseck svetta, Esposito 'omaggia' Lautaro
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di FIORENTINA-INTER: ANALISI e PAGELLE