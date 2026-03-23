Jan Urban, ct della Polonia, non usa giri di parole per quantificare il peso specifico della gara di giovedì contro l'Albania, valida per la semifinale dei playoff Mondiali: "La domanda è semplice, la risposta altrettanto: sì, questa è la partita più importante della mia carriera. Nelle qualificazioni, se inciampi, puoi recuperare. La situazione qui è completamente diversa: ti giochi tutto - ha spiegato -. Le mie maggiori speranze sono riposte nella squadra. Come ha detto Lewandowski, ci troviamo in una situazione in cui la stragrande maggioranza dei giocatori gioca tanto con il proprio club. Questo è incredibilmente importante. Stiamo funzionando bene come squadra e, se i giocatori giocano per i loro club, non dovrebbero esserci problemi dal punto di vista puramente atletico. Pensiamo solo a raggiungere il nostro obiettivo, che è qualificarci per i Campionati del Mondo. Non pensiamo ad altro".