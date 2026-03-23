Tra le analisi che arrivano dagli studi di Pressing c'è quella di Riccardo Trevisani. "C'è un tema di atteggiamento. L'Inter era quasi troppo spettacolare, adesso segna e si ferma, rallenta, frena. Penso anche alla Coppa Italia contro il Como. La squadra va più piano, non so se è paura di vincere o di rischiare ma va nettamente più piano", afferma il giornalista.

"Zielinski ha giocato male, Calhanoglu non ha giocato particolarmente bene, Frattesi è 'fantasmico'. Barella era stato nettamente il migliore dell'Inter con Bisseck e ha fatto una cosa che rientra nel suo anno orribile. Che giocata è quella? Ditemi il senso. Thuram? Sta facendo male da novembre, Lautaro si è fatto male a febbraio... Per quanto Lautaro possa nasconderti delle magagne, gli altri le magagne le hanno".