Dopo aver lasciato il campo al minuto 83, sostituito da Petar Sucic, Nicolò Barella ha trascorso qualche secondo a parlare con sé stesso, noncurante delle telecamere, in preda alla delusione per l'errore in uscita che poco prima aveva portato la Fiorentina al pareggio e che ha macchiato una prestazione positiva, con tanto di assist per il gol fulmineo di Pio Esposito.

Il centrocampista nerazzurro è stato pizzicato mentre parlava con sé stesso, in una sorta di autoanalisi, seduto in panchina con lo sguardo quasi perso.