Il Comune di San Donato ha presentato il conto alla società Sportlifecity dopo che è sfumato il progetto di realizzazione dello stadio del Milan nella zona di San Francesco. Le spese sostenute dall’Ente locale, in termini di consulenze, approfondimenti e iter tecnico-burocratici, per la disamina del progetto che ipotizzava la costruzione di un impianto da 70mila posti, ammontano a 74mila 360 euro, secondo quanto si legge sull'edizione online de Il Giorno.

A dare notizia che il Municipio ha quantificato, e presentato "per una preliminare condivisione", l’elenco delle spese istruttorie affrontate in oltre un anno di lavoro è stato il sindaco Francesco Squeri, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione sul tema da parte dei consiglieri del Partito democratico.

Ora che ne sarà dell'area dopo la scelta del Milan di virare su San Siro? Negli ultimi giorni, nel contesto dei discorsi sull'interesse di RedBird per il progetto Nba Europe (c'è anche Oaktree), secondo Il Giorno sarebbe ipotizzabile la costruzione di un palazzetto per la pallacanestro dal costo stimato di 400 milioni di euro oppure la costruzione di strutture per le giovanili e il settore femminile.