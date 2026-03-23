Piero Ausilio e Dario Baccin hanno ribadito a Guglielmo Vicario la volontà di puntare su di lui come sostituto di Sommer, ma secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra è stata in Inghilterra anche per Andrey Santos, centrocampista classe 2004 sul taccuino dell'Inter già dalla scorsa estate. Allora il Chelsea disse di no e si scelse quindi di virare su Diouf, ma la ricerca di un centrocampista più "muscolare" non è terminata.

A centrocampo il futuro di Calhanoglu è nebuloso, mentre Mkhitaryan è in scadenza. Stankovic jr tornerà alla base, Koné rimane il grande sogno dalla Roma, ma intanto Ausilio e Baccin hanno sfruttato la trasferta londinese per avere nuovi contatti con gli agenti, Bertolucci e Joorabchian, ribadendo la stima per il giocatore.

Acquistato per 12,5 milioni di euro dal Vasco da Gama e forte di un contratto fino al 2030, il Chelsea ha rifiutato 50 milioni dall'Arabia Saudita e in questa stagione il brasiliano è già a 37 gare di cui 21 da titolare (0 gol e 4 assist). Trattativa quindi difficile, soprattutto se il giocatore continuerà ad essere ritenuto un pedina fondamentale.

Nelle opzioni per il centrocampo è rimasto Kessie, che lascerà a fine giugno l'Al-Ahli in scadenza di contratto. Compirà 30 anni a dicembe e vorrebbe tornare in Italia, tanto che l'entourage lo sta offrendo alle big. La Juve è interessata, ma Ausilio è un vecchio estimatore del calciatore.