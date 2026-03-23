Nell'intervista pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport, Javier Pastore parla dei suoi ricordi riguardanti l'avventura al Palermo. "Ne ho tantissimi, a Palermo ho fatto due anni bellissimi. Ma più di tutti ricordo la finale di Coppa Italia del 2011. All'Olimpico c'erano 50mila tifosi palermitani e fu qualcosa di indimenticabile", afferma l'argentino.