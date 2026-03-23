Sono dodici i giocatori dell'Inter selezionati dalle rispettive nazionali per gli impegni dell'ultima finestra FIFA della stagione prima del Mondiale. Eccoli nel dettaglio: 

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo

Bosnia ed Erzegovina/Galles, martedì 31/03 ore 20:45 - Finale Playoff o Amichevole

CROAZIA

Petar Sucic

Colombia-Croazia, venerdì 27/03 ore 00:30 (26/03, 19:30 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)

Brasile-Croazia, mercoledì 01/04 ore 02:00 (31/03, 20:00 ora locale) – Amichevole | Orlando (USA)

FRANCIA

Marcus Thuram

Brasile-Francia, giovedì 26/03 ore 21:00 (16:00 ora locale) – Amichevole | Boston (USA)

Colombia-Francia, domenica 29/03 ore 21:00 (15:00 ora locale) – Amichevole | Washington (USA)

OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Olanda-Norvegia, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Amsterdam

Olanda-Ecuador, martedì 31/03 ore 20:45 – Amichevole | Eindhoven

POLONIA

Piotr Zielinski

Polonia-Albania, giovedì 26/03 ore 20:45 – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

Ucraina/Svezia-Polonia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole

SVIZZERA

Manuel Akanji

Svizzera-Germania, venerdì 27/03 ore 20:45 – Amichevole | Basilea

Norvegia-Svizzera, martedì 31/03 ore 18:00 – Amichevole | Oslo

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Romania, giovedì 26/03 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Playoff Qualificazioni Mondiali 2026 | Istanbul

Kosovo/Slovacchia-Turchia, martedì 31/03 ore 20:45 – Finale Playoff o Amichevole

Sezione: News / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 12:28 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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