Le pagelle del Corriere dello Sport inquadrano la prova negativa dell'Inter, già col 5,5 al tecnico Kolarov (Chivu è squalificato). I nerazzurri partono forte, sembrano poter travolgere la Fiorentina ma poi la gara è come minimo alla pari.

Voto 5,5 anche a Sommer, bene su Ndour da fuori ma poi respinge piano su Gudmundsson nell'azione dell'1-1. Sufficienti Bisseck (anche un gran salvataggio su Brescianini) e Akanji, che perde qualche duello con Kean. Meno bene Carlos Augusto, 5,5. Dalla panchina meglio Acerbi: 6.

Sufficiente anche Dumfries, mentre è da 5,5 Barella: inizia come una furia, ma il prosieguo non è all'altezza. Altro 5,5 per Zielinski, piuttosto anonimo. Voto 6 a Calhanoglu, concreto, e a Dimarco, che si limita a contrastare Dodò. Dalla panchina 5,5 a Frattesi.

In attacco 5 a Thuram e a Bonny, che entra male. Il migliore dell'Inter è Esposito, straripante (7): oltre al gol i tanti dai e vai con i compagni.

Nella Fiorentina 7 a Vanoli, Pongracic, Brescianini, 7,5 a Fagioli e Ndour.