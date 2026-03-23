Il calo dell'Inter nelle ultime settimane è evidente a tutti, anche agli occhi di Beppe Bergomi, che ha parlato così della squadra di Cristian Chivu dopo il pareggio maturato al Franchi contro la Fiorentina: "In questo momento, vedo un'Inter fragile - le parole dello Zio a Sky Sport -. E' una squadra che ora produce poco, che fa fatica a creare occasioni da gol. Penso che sia sempre la mente a comandare il corpo, ma vedo tanti giocatori che non stanno bene. Alcuni non dico che camminano, ma vanno piano. L'1-1 con la Fiorentina è corretto".