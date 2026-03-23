Il prossimo 27 marzo, presso il Teatro delle Muse a Roma, si terrà l'incontro 'Uomo libero? No, tifoso!' in cui si discuterà della figura del sostenitore del pallone in questa attualità, visto come "mero consumatore di uno spettacolo sempre più lontano dalla passione, dalle tradizioni e dal sano campanilismo che ha animato gli ideatori di questo sport. Oggi più che mai serve una presa di coscienza da parte delle istituzioni che devono prendersi carico delle problematiche legate al mondo delle tifoserie come lo sblocco della legge sulla rappresentanza delle tifoserie nelle società, mettere un tetto massimo al costo dei biglietti poer le gare in trasferta e rivedere le disposizioni delle direttive al DASPO", il messaggio condiviso sui social dal Secondo Anello Verde.