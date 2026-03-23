Intervenuto su Stile TV, l'agente di Elia Caprile, Graziano Battistini, ha commentato la convocazione in Nazionale del proprio assistito, accostato da tempo all'Inter in chiave mercato: "Ci speravo e sono contento. Elia dà dimostrazione di continuità e rendimento".

Sulla corsa Scudetto: "Lui è felice di vedere il Napoli in alto perché è legato a quei colori, ma il suo pensiero è al Cagliari, è concentrato per raggiungere l'obiettivo. Il campionato si è un po' riaperto, ma l'Inter resta la squaddra più forte e credo che il destino sia ancora saldamente nelle sue mani. Poi il calcio riserva sempre sorprese e ci sono ancora tante gare e punti da assegnare, ma la distanza c'è. Prendere 6 punti a una squadra forte come l'Inter non sarà facile. Anche l'anno scorso l'Inter è andata in difficoltà e il Napoli ne ha approfittato, per questo non si possono dormire sonni tranquilli".

Battistini evita di parlare del futuro di Caprile: "Mi concentrerei più sul presente perché in aquesto momento conta che Elia continui a fare il suo campionato e il Cagliari raggiunga i propri obiettivi. Poi è vero che il ragazzo è monitorato da club di livello più alto, ma essere monitorati è un conto, discutere e chiuderla è un altro conto".