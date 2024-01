"Stavolta l’Al-Awwal Park Stadium di Riad sembrava uno stadio vero, per i 20 mila spettatori, ma soprattutto per l’Inter che li ha infiammati con una prestazione spettacolare e li ha fatti sembrare il doppio. Divertimento puro". Lo scrive Luigi Garlando nel pezzo di analisi scritto per La Gazzetta dello Sport all'indomani del netto 3-0 dell'Inter sulla Lazio in Supercoppa.

"Forse la migliore esibizione dell’era Inzaghi - scrive il giornalista -. La squadra di Simone ha cominciato ad aggredire al primo minuto e ha terminato all’ultimo, mettendoci in mezzo 3 gol (Thuram, Calhanoglu, Frattesi), senza mai speculare nella gestione. Se il Napoli di Mazzarri giovedì ha offerto ai sauditi una rappresentazione quasi archeologica dell’italianità calcistica (trincea e contropiede), ieri i nerazzurri hanno illustrato l’evoluzione della specie, in senso offensivo e internazionale. Un dato: l’Inter è la sola nei 5 campionati top, insieme a Real Madrid e City, ad avere già tre giocatori in doppia cifra: Lautaro (20), Calhanoglu (11), Thuram (10). Si misura con l’eccellenza d’Europa".