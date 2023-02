In passato Inzaghi e Cesar si sono anche incrociati nel settore giovanile della Lazio, dove allenavano uno gli Allievi Nazionali (Inzaghi) e l'altro i Regionali (Cesar). "Simone di oggi non è cambiato, è ovviamente cresciuto, ha arricchito il suo bagaglio, ma già allora giocava con questo sistema, i giocatori si muovevano come oggi, i cambi erano simili. Aveva una sua mentalità di gioco e l’ha mantenuta. Se tiferò per Inzaghi? Sì, certo. Spero che l’Inter vada avanti, può farcela, anzi deve. In campionato purtroppo il Napoli è imprendibile al momento, ma sono convinto che i nerazzurri possano riscattarsi in Europa e ripetersi in Coppa Italia".