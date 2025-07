"Chi consiglierebbe a destra al Milan?" è una delle domande poste da La Gazzetta dello Sport a Marcos Cafu, ex terzino rossonero e della Roma chiamato ad analizzare il mercato del Diavolo e non solo. Il brasiliano azzarda anche il nome dell'ex nerazzurro Achraf Hakimi: "Difficile. Hakimi credo sia il migliore al mondo in questo momento, Carvajal sta tornando dopo l’infortunio. Ho visto Doué che se non sbaglio i rossoneri stanno seguendo: mi ha fatto una discreta impressione".

Napoli e Inter con gli acquisti che hanno fatto e quelli che vogliono fare rischiano di allargare il gap con i rossoneri?

"Il Napoli e l’Inter sono reduci da stagioni importanti e sul mercato sono partite entrambe forte. L’Inter con Lookman può piazzare un colpo da scudetto, ma anche Conte con gli innesti di De Bruyne, Beukema e Lucca può essere competitivo su tutti i fronti. Sulla carta il Milan è dietro, ma io ho comunque fiducia".