Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, non ha trattato solo argomenti di stretta attualità nel corso del suo intervento all'evento 'Inside The Sport 2026', andato in scena oggi a Coverciano. Come si legge su Tuttomercatoweb.com, il dirigente nerazzurro ha portato indietro le lancette dell'orologio arrivando fino al 2018, quando con un blitz di mercato in Argentina si assicurò Lautaro Martinez, strappandolo a una concorrenza agguerrita: "È successo quello che noi direttori ogni tanto un po' follemente cerchiamo di fare - il suo ricordo -. Presi un aereo per l'Argentina a fine mercato di gennaio, rischiando tutto. Me la sono giocata, ho cercato di trovare una chiave giusta e ci siamo riusciti. Sono contento che sia il nostro capitano, ce lo stiamo godendo da tanto tempo e spero per molti anni ancora".
A posteriori, quella mossa ha cambiato la storia recente del club milanese, da qualche anno rappresentato in campo e non solo dal Toro, diventato col tempo capitano e punto di riferimento dell'intero universo nerazzurro.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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