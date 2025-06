L'ipotesi di Stefano Vecchi come possibile traghettatore dell'Inter al Mondiale per Club viene presa in maniera scherzosa da Stefano Rosso, presidente del Vicenza, club a cui il tecnico bergamasco è attualmente legato da un contratto fino al 2026: "Glielo auguro, magari ci daranno anche un premio", ha detto nella conferenza stampa di fine stagione. Lo riporta TuttoC.com.

Parlando del futuro a lungo termine di Vecchi, accostato pure alla panchina dell'Under 23 nerazzurra, Rosso ha allontanato le voci di mercato circolate negli ultimi giorni: "A oggi, non ci ha chiamato nessuno. Per me è un tesserato del Vicenza e nemmeno lui ci ha chiesto di andare via. Non parlo del tecnico perché mi sembra una cosa prematura. Questa è la situazione attuale. Se lo terrei volentieri Vecchi? Il mister ha fatto grandi cose, però non ha vinto. Se fossimo in B, sarebbe osannato mentre invece i secondi mangiano… aria. Faremo riflessioni, ma sull’aspetto tecnico io non entro, lascio al Ds. Abbiamo preso per due anni di fila allenatori che hanno vinto il campionato, cercheremo uno che possa darci le stesse prospettive, ma non voglio nemmeno far fuori Vecchi perché ad oggi è il nostro allenatore".