"È un sogno, quando sei bambino ti immagini nel giardino che giochi queste partite e ora finalmente lo puoi fare. Quindi è un sogno". Marcus Thuram descrive così ai microfoni di Sky Sport la finale di Champions League in arrivo tra PSG e Inter, dopo aver parlato anche in conferenza stampa nel Media Open Day nerazzurro.

E chi era il tuo idolo in giardino?

"Non so, dipendeva, ma anche alla Play Station quando giochi metti 'Finale Champions' perché è la più bella da giocare".

La finale di Champions spazza via il campionato?

"È vero che questi giorni sono stati pesanti, ma è lunedì e iniziamo una nuova settimana con una delle partite più belle da giocare".

Chi sono i tuoi amici nel PSG?

"Ne ho tanti, ma uno dei migliori amici è Dembelé. Ci sentiamo al telefono tutti i giorni".

Cosa gli dirai?

"Non lo so, ma gli parlerò sicuro".

Hai mai parlato con tuo papà di giocare una finale di Champions? Anche a Barcellona eravate seduti assieme in panchina dopo la partita...

"Non mi parlava della partita, ma di altre cose. Con lui posso parlare di tutto, mi dirà delle cose ma niente di nuovo".

Hai pensato a come celebrare in caso di vittoria?

"Prima bisogna alzare la coppa, poi vediamo".