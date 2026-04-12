Successo importante per l’Inter sul campo del Como. A fine gara ne ha parlato l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram a Inter TV: “È stata una partita tosta contro una squadra forte, abbiamo sofferto ma alla fine abbiamo vinto”.

Poi un riferimento personale all’esultanza: “C’era una persona molto importante per me tra i tifosi, gli avevo promesso che avrei esultato così”.

Infine, uno sguardo al futuro: "Tripletta? Io prometto solo di fare tutto per aiutare la squadra a vincere. Sono tornato? In realtà non sono mai andato via: sono sempre stato qui, felice di giocare con i miei compagni”. Una risposta da leader, nel momento più caldo della stagione nerazzurra.