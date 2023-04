Intervistato da Radio Rossonera, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana si è lasciato andare ad una stoccata al sindaco di Milano Beppe Sala in merito alla questione della concessione della zona de La Maura per il nuovo stadio del Milan: "Non condivido l'atteggiamento del Comune. Queste sono le cose che contesto. Per poter dare un giudizio bisogna conoscere, ma tutti praticamente hanno già dato parere negativo. Quello che ho detto dal primo giorno è che una squadra importante come il Milan ha la necessità di avere uno stadio moderno, di nuova generazione, un impianto che non è solo uno stadio ma anche qualcosa di più per consentire di ottenere ulteriori risorse.