Nel corso della conferenza stampa post Argentina-Colombia, il ct della Seleccion Lionel Scaloni si è soffermato a parlare di Lautaro Martinez, man of the match con il gol decisivo siglato ai tempi supplementari.

"Non ha mai smesso di lavorare e ha meritato il gol perché ha sofferto per l'esclusione dai titolari nonostante fosse il capocannoniere - le sue parole -. Sicuramente non sarà contento di me e ha ragione perché vuole giocare, ma è quello che deve fare. Noi crediamo che la squadra debba giocare così e abbiamo vinto".