Superato anche il Kairat Almaty, l'Inter si prepara ad accogliere il prossimo eurorivale in quel di San Siro. Dopo la trasferta a Madrid in programma per il prossimo 26 novembre, la squadra di Chivu affronterà il Liverpool, avversario che ospiterà appunto al Meazza il prossimo 9 dicembre.

In attesa dell'allettante sfida contro i Reds, il tifo della Scala del Calcio accompagnerà i vice-campioni d'Europa in una serata tutta da vivere grazie a Pirelli insieme al club nerazzurro hanno messo in palio "una coppia di biglietti in hospitality per assistere al big match da una prospettiva esclusiva, con comfort e servizi dedicati. E non è tutto: tra i premi è previsto anche un set di 4 pneumatici Pirelli.

Partecipare è semplicissimo: basterà accedere alla propria area personale su INTERISTA, il programma gratuito di loyalty nerazzurro, e prendere parte alla prima fase del concorso, attiva dal 12 al 26 novembre. L’estrazione finale è prevista per il 27 novembre. Un’occasione unica per vivere una notte speciale nel segno dei colori nerazzurri" come annuncia il club di Viale della Liberazione attraverso la nota diramata su Inter.it.