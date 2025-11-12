Test amichevole in arrivo per l'Argentina, in campo venerdì per sfidare l'Angola a Luanda e proseguire le prove generali verso il Mondiale 2026. Dopo gli allenamenti in Spagna, l'Albiceleste volerà in Africa per disputare il match: la notizia che lancia ESPN è che Lautaro Martinez sarà titolare in attacco al fianco di Lionel Messi. Poi il Toro tornerà in Italia per aggregarsi all'Inter e comincare la preparazione al Derby di Milano del 23 novembre.

PROBABILE ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Almada, Lo Celso; Messi, Lautaro.