C'è una nuova franchigia di football americano in arrivo a Milano, come racconta Marco Mutti, che dal 2009 è il presidente dei Seamen, realtà già esistente sul territorio milanese. Uno degli obiettivi della nascente realtà sarà anche quello di portare la NFL a San Siro.

"Avere una partita di NFL qui da noi - dice in un'intervista a Il Giorno -. Come capita in Spagna, in Germania o in Brasile. Il progetto stadio di Milan e Inter può dare alla città la chance di ottenere un evento che altrove, a fronte di 75.000 posti a sedere, registra 250.000 richieste. È un progetto che mi intriga tantissimo, perché gestito da persone che conoscono l’NFL e vogliono partire il prima possibile", afferma Mutti.