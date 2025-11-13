Spazio alle ultime news di calciomercato. Il portiere del Cagliari, fresco della convocazione in Nazionale azzurra, è uno dei preferiti dalla dirigenza nerazzurra che si guarda attorno in attesa di stabilire il futuro di Sommer e Martinez. In difesa Palacios verso l'addio, la Premier guarda con attenzione all'evoluzione di Stankovic.

Data: Gio 13 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
