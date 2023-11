Dopo la sosta per le Nazionali scoccherà l'ora del Derby d'Italia. Un appuntamento particolarmente sentito in casa bianconera, come ammesso da Gianluca Pessotto, responsabile del settore giovanile della Juventus intercettato da TMW al centro sportivo FCD Spazio Talent Soccer di Torino: "Sarà sicuramente bella, Juve-Inter non è mai banale. Ma prima c'è il Cagliari, vogliamo continuare a vincere per raggiungere gli obiettivi, ovvero entrare in Champions. Poi ci sarà la pausa per le nazionali e solo dopo penseremo a questa partita".