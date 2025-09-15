Giampaolo Pazzini è tra i volti nuovi di Pressing per questa stagione. Parlando di Juventus-Inter, l'ex attaccante ha analizzato il "caso Thuram" e le mancanze dei nerazzurri nel finale.

"La mancata esultanza ha coinvolto anche i compagni. Aveva comunque fatto il 3-2 allo Stadium... Per me l'Inter ha fatto una buonissima partita, anche una volta sotto ha fatto grande palleggio, ha costretto la Juve nella propria area. Ma da una squadra come l'inter con giocatori d'esperienza che ne hanno vinte tante non mi aspetto un ultimo quarto d'ora così. Il giocatore esperto legge il momento, sa che non deve concedere una punizione così, che può lanciare la palla in tribuna. La devi portare a casa".