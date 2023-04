Mkhitaryan ha parlato a DAZN: "Ci dà tanta fiducia questa vittoria, essendo stati in svantaggio. Abbiamo vinto una gara incredibile, la Lazio è forte e siamo stati bravi. Gol annullato? Mi dispiace, però se fossimo stati uno a zero in vantaggio avremmo potuto chiuderla nei primi 45', ma sicuramente l'episodio ha portato più rabbia in tutti i giocatori. Quelli che sono entrati oggi hanno fatto grande differenza, abbiamo una rosa fortissima e molto lunga.

Chi gioca è fortissimo, dobbiamo essere tutti pronti ad aiutarci. Champions? Prima giochiamo le due gare di campionato, poi penseremo al Milan, sarà una doppia sfida bellissima. Giocare queste partite sarà difficile dal punto di vista mentale, faremo di tutto per andare in finale".