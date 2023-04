Autore del gol che ha certificato la vittoria dell'Inter sul Benfica nel primo round dei quarti di finale di Champions, Romelu Lukaku si presenta ai microfoni di Mediaset per commentare il 2-0 del Da Luz: "Il rigore è tutta una cosa di testa, di concentrazione. Non ascolto nessuno, neanche i miei compagni", le parole di Big Rom, che si è confermato infallibile dal dischetto.

Hai segnato con la Juve, col Porto e stasera, un gol più importante dell'altro. C'è chi diceva che non rendevi nelle grandi partite.

"Sì, sì, capisco le loro ragioni per le mie prestazioni passate. Io aiuto la squadra in ogni maniera, ora sto tornando in forma. Abbiamo la responsabilità di fare bene per questa società, ora dobbiamo fare un'ottima partita col Monza".