Oggi alle 18.30 l'Inter scenderà in campo al Cornaredo per affrontare il Lugano nel primo test della nuova stagione. L'appuntamento è ormai un classico per l'estate dei nerazzurri, che affrontano la squadra svizzera per il quinto anno consecutivo in amichevole. Questi i precedenti:

14/7/2018 Lugano-Inter 0-3 (16' Lautaro, 5' st e 10' st Karamoh)