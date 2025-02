Ruggero Ludergnani, direttore del vivaio del Torino, racconta Gvidas Gineitis, centrocampista lituano match winner della sfida contro il Milan e da lui portato in granata in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Raccontando come è nato il suo arrivo dalla Spal: "Non volevano darcelo, ma Urbano Cairo e Davide Vagnati furono bravi a fare il colpo. È la sera dell’ultimo giorno del mercato, dobbiamo fare i documenti per completare il trasferimento, ma i suoi genitori sono in Lituania e in casa non hanno uno scanner. Devono andare in un negozio, mentre i minuti passano e l’ansia cresce: una fatica clamorosa, alla fine va tutto in porto".

Ludergnani svela poi un aneddoto: "Federico Coppitelli, che aveva avuto Davide Frattesi alla Roma, è il suo primo allenatore in Primavera al Toro. Dopo due-tre allenamenti mi spiega: 'Mi ricorda le potenzialità di Frattesi'. Io auguro a Gine di fare una carriera così bella".