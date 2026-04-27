Dopo che il vice direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin ha seguito da vicino la partita di Yanis Massolin in quel di Monza, cominciano a prendere corpo le strategie interiste su Massolin. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena, il centrocampista offensivo dei Canarini è da tempo sulla bocca di tutti ed ora sono diversi i club che si sono mossi con l’Inter per provare ad intavolare un ragionamento in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e gli altri dirigenti del club interista a gennaio, dopo la chiusura dell’accordo con Andrea Catellani, avevano fatto diverse ipotesi sul futuro di Massolin; andavano dall’inserimento immediato nel gruppo di Cristian Chivu, che coi giovani ha sicuramente grandi capacità, fino ad un primo passaggio con l’Under 23 nerazzurra, opzione questa che era però più legata ad un ragionamento di inserimento progressivo piuttosto che una scelta tecnica vera a propria.

Adesso, però, in Viale della Liberazione stanno pensando ad una soluzione che garantirebbe al ragazzo la possibilità di essere maggiormente impiegato in Serie A e al tempo stesso all'Inter di arrivare ad un suo obiettivo di lungo corso: il Sassuolo, infatti, avrebbe parlato con Beppe Marotta nell’ambito dell’operazione che porta a Tarik Muharemovic. Nelle ultime ore Carnevali ha frenato sulla cessione del difensore ma in realtà la sua sarebbe una strategia più che logica nel contesto di una trattativa complessa. E comunque Massolin sarebbe un'operazione slegata rispetto a quella per il nazionale bosniaco. Anche Torino e Genoa si sono fatte sotto per il prestito, ma l'Inter avrebbe già anche espresso parare favorevole sulla collocazione in neroverde, giudicata come ideale per permettere al giocatore di crescere.