Se l'attenzione del momento è tutta concentrata sull'euro-sfida di questa sera contro la Real Sociedad, prima di Champions League dell'Inter, il club meneghino si proietta anche agli impegni delle prossime settimane in campionato e rende noto, attraverso i canali ufficiali, le indicazioni per l'acquisto dei biglietti per la sfida di domenica 29 ottobre contro la Roma, match valido per la 10ª giornata di Campionato.

"FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita dei biglietti. La vendita avverrà online su inter.it/tickets nelle prime tre fasi, mentre da mercoledì 27 settembre, per la vendita libera, saranno attivi anche i punti vendita Inter (Uffici Stadio San Siro & Inter Store Milano) e tutte le ricevitorie abilitate al circuito Vivaticket.

FASE 1 – ABBONATI SERIE A 23-24 – solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 10.30 di giovedì 21 settembre, ogni abbonato potrà acquistare fino a 2 biglietti per amici interisti, accedendo alla vendita con il numero della propria tessera Siamo Noi.

FASE 2 – ANCHE I SOCI INTER CLUB – solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 10.30 di venerdì 22 settembre, si aggiungeranno agli abbonati anche i soci InterClub 23-24, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purchè tutti gli intestatari siano soci Inter Club.

FASE 3 – TESSERA SIAMO NOI – solo online su inter.it/tickets

Nella giornata di martedì 26 settembre, dalle ore 10:30 alla mezzanotte, la vendita sarà riservata ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro il 20/09, che potranno acquistare fino a 4 biglietti.

VENDITA LIBERA

Dalle ore 10.30 di mercoledì 27 settembre la vendita libera per tutti. Da questa fase saranno attivi anche i punti vendita Inter (Uffici Stadio San Siro & Inter Store Milano) e tutte le ricevitorie abilitate al circuito Vivaticket.

SETTORE OSPITI AS ROMA

Il settore destinato ai tifosi della AS Roma, terzo anello blu, sarà acquistabile dalle ore 10.30 di martedì 26 settembre sul sito vivaticket.com e punti vendita Vivaticket. Il prezzo del biglietto è di 29€".