In occasione di Inter-Genoa, gara valida per la 13esima giornata di Serie A in programma sabato 28 novembre alle 20:45 a San Siro, si rinnova l'appuntamento con la partita speciale dedicata agli Inter Club per il girone d'andata. Sarà una serata di festa per celebrare il mondo Inter Club, da trascorrere in compagnia della squadra nerazzurra per un match che si giocherà in una fase importante della stagione: per questo motivo, la prima fase di vendita sarà riservata esclusivamente ai Soci attivi alla stagione 26-27.

Dalle ore 12:00 di domani, giovedì 8 ottobre la vendita sarà riservata in esclusiva ai Soci Inter Club attivi alla stagione 26-27, sia BASE che PLUS, che potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per sé stessi e altri soci attivi su inter.it/tickets.