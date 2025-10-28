La tragica notizia dell'incidente avvenuto a Fenegrò nel quale ha perso la vita un anziano disabile di 81 anni in un impatto che ha visto coinvolto il portiere dell'Inter Josep Martinez ha sconvolto naturalmente tutta la comunità di Como e dintorni. E diventa tema di discussione anche nel corso della conferenza stampa del tecnico lariano Cesc Fabregas alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona. Fabregas, però, preferisce non commentare: "Non so cosa sia successo, preferisco non dire niente. Notizia negativa e disdicevole, un abbraccio alla famiglia, ma non so cosa sia successo".