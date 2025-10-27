Si sono chiuse oggi, a Napoli, le celebrazioni per il centenario della fondazione del Corriere dello Sport-Stadio. All'evento conclusivo ha partecipato anche José Mourinho, in collegamento video, ricordando i tempi in cui allenò in Italia tra 2008 e 2010: "Nel mio periodo con l’Inter ho vinto e perso contro il Milan, ma Galliani e Berlusconi entravano nello spogliatoio per farci i complimenti e per questo ho tanto rispetto per Adriano", ha detto lo Special One rispondendo all'ex amministratore delegato del Milan che in precedenza aveva definito il portoghese 'mai un avversario'.

A proposito di rivalità, in seguito ha preso la parola Gianluigi Buffon, altro ospite del Talk al 'Teatro San Carlo', parlando così di quella tra Juve e Inter: "Non correva buon sangue, all’epoca avresti voluto ammazzarli sportivamente e poi incontravi in campo José che ti faceva una battuta e ti diceva qualcosa e così non riuscivi a odiarli", le parole dell'ex portiere dei bianconeri. A cui l'allenatore del Benfica ha replicato così: "Ho sempre visto la Juve come la Juve, anche se all’epoca della mia Inter veniva dalla Serie B. E Gigi era tra i più bravi, se non il più bravo".