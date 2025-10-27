L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Maracanà, ai microfoni di TMW Radio, per parlare dello scontro tra Lautaro e Conte in campo durante l'ultimo Napoli-Inter.

"Ci stanno, è venuto fuori l'essere argentino di Lautaro ma ha sbagliato, perché Conte ci sguazza in certe cose", le sue parole. Orlando poi commenta l'infortunio di De Bruyne. "Sicuramente ti manca tanta qualità ma torna il centrocampo della scorsa stagione, che ti può dare più equilibrio e funziona meglio di quello di quest'anno. E' un'assenza pesante per la qualità ma per l'equilibrio del centrocampo non sarà una grande perdita", ha aggiunto.