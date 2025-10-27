Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato a Viva el Futbol, soffermandosi anzitutto sulla nazionale che guida: "Abbiamo una nazionale competitiva, anche se non ci sono tante alternative. Se stiamo bene, siamo competitivi. Calhanoglu? Quando ce l'hai in squadra, hai un problema perché è indispensabile. E' la mente, la certezza e i compagni s'appoggiano su di lui. Ha raggiunto un livello strepitoso, sta facendo un lavoro mirato per tornare al top. Quando arrivò al Milan non si allenava da sei mesi per una squalifica", ha ricordato.