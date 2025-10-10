Secondo quanto appreso dal tabloid SunSport, Yann Bisseck, marcatore dell'amichevole contro l'Atletico Madrid, è determinato a lasciare l'Inter a gennaio nel tentativo di salvare il suo sogno di partecipare ai Mondiali del 2026, visto il poco spazio avuto sin qui con Cristian Chivu. Sempre secondo il quotidiano, il CT tedesco Julian Nagelsmann ha chiarito che verranno presi in considerazione per la selezione solo i giocatori che giocano regolarmente.

Notizia, questa, che riaccende le speranze del Crystal Palace, che in estate aveva provato l'affondo per Bisseck vedendosi però chiuse le porte dall'Inter, che ritiene il giocatore elemento fondamentale della propria rosa. Gli ultimi sviluppi, però, sembrano sorridere agli Eagles, pronti a mettere sul piatto 22 milioni di sterline. Bisseck al momento ha collezionato solo due presenze ed è stato escluso dalle ultime due convocazioni della Mannschaft.